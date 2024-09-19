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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1556 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1556 Гданьск
Средняя цена 48000 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
Дукат 1556 Гданьск
Средняя цена
Продажи
0 0

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1556 Литва
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 грош 1556 Литва
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 грош 1556 Гданьск
Средняя цена 980 $
Продажи
0 87
Аверс
Реверс
Полугрош (1/2 гроша) без года (1545-1572) Литва
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
Полугрош (1/2 гроша) 1556 Литва
Средняя цена 45 $
Продажи
0 166
Аверс
Реверс
Денарий 1556 Литва
Средняя цена 50 $
Продажи
0 79
Аверс
Реверс
Денарий 1556 Эльблонг
Средняя цена 90 $
Продажи
0 63
Аверс
Реверс
Денарий 1556 Гданьск
Средняя цена 80 $
Продажи
0 47
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