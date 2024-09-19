Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Денарий 1556 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,3 гр
- Диаметр 11 - 13 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд II Август
- Номинал Денарий
- Год 1556
- Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (79)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1556 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1175 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1450 PLN. Торги состоялись 5 октября 2019.
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