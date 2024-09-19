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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Денарий 1556 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)

Аверс монеты - Денарий 1556 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август Реверс монеты - Денарий 1556 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,3 гр
  • Диаметр 11 - 13 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд II Август
  • Номинал Денарий
  • Год 1556
  • Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (79)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1556 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1175 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1450 PLN. Торги состоялись 5 октября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Денарий 1556 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Денарий 1556 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Польша Денарий 1556 "Литва" на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Польша Денарий 1556 "Литва" на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Продавец Provenance Auctions
Дата 6 мая 2024
Сохранность XF
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Польша Денарий 1556 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Польша Денарий 1556 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1556 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Польша Денарий 1556 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1556 "Литва" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша Денарий 1556 "Литва" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Польша Денарий 1556 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Денарий 1556 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1556 "Литва" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Польша Денарий 1556 "Литва" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Польша Денарий 1556 "Литва" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша Денарий 1556 "Литва" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1556 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Денарий 1556 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Денарий 1556 "Литва" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1556 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Польша Денарий 1556 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1556 "Литва" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша Денарий 1556 "Литва" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1556 "Литва" на аукционе Numis Poland - May 7, 2023
Польша Денарий 1556 "Литва" на аукционе Numis Poland - May 7, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 7 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1556 "Литва" на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1556 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша Денарий 1556 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1556 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Денарий 1556 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1556 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Польша Денарий 1556 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Польша Денарий 1556 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Польша Денарий 1556 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша Денарий 1556 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Польша Денарий 1556 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Денарий 1556 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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