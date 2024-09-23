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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Денарий 1556 года "Эльблонг" (Польша, Сигизмунд II Август)

Аверс монеты - Денарий 1556 года "Эльблонг" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август Реверс монеты - Денарий 1556 года "Эльблонг" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,36 гр
  • Диаметр 12 - 13 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд II Август
  • Номинал Денарий
  • Год 1556
  • Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
  • Монетный двор Эльблонг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (63)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1556 года "Эльблонг". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 136 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1000 PLN. Торги состоялись 18 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность VF
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Польша Денарий 1556 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Денарий 1556 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
175 $
Цена в валюте аукциона 700 PLN
Польша Денарий 1556 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Денарий 1556 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Денарий 1556 "Эльблонг" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша Денарий 1556 "Эльблонг" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1556 "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Денарий 1556 "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1556 "Эльблонг" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша Денарий 1556 "Эльблонг" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Денарий 1556 "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Денарий 1556 "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Денарий 1556 "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Денарий 1556 "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1556 "Эльблонг" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша Денарий 1556 "Эльблонг" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Денарий 1556 "Эльблонг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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