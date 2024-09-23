Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Денарий 1556 года "Эльблонг" (Польша, Сигизмунд II Август)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,36 гр
- Диаметр 12 - 13 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд II Август
- Номинал Денарий
- Год 1556
- Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
- Монетный двор Эльблонг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (63)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1556 года "Эльблонг". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 136 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1000 PLN. Торги состоялись 18 ноября 2023.
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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