Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полугрош (1/2 гроша) 1556 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)
Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,25 гр
- Диаметр 19 - 20,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд II Август
- Номинал Полугрош (1/2 гроша)
- Год 1556
- Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (166)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полугрош (1/2 гроша) 1556 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2038 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 2000 PLN. Торги состоялись 8 января 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 40 PLN
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность AU55 NGC
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
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Сохранность XF
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Сохранность UNC
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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