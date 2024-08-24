Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1556 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд II Август)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,06 гр
- Диаметр 22 - 23 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд II Август
- Номинал 1 грош
- Год 1556
- Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (87)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1556 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 145 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 15000 PLN. Торги состоялись 13 мая 2023.
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
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Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
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Дата 28 ноября 2023
Сохранность VF
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Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
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Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
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Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
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Дата 15 сентября 2023
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Дата 23 июня 2023
Сохранность XF
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Дата 23 июня 2023
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Дата 19 марта 2023
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Дата 17 марта 2023
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