Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1556 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд II Август)

Аверс монеты - 1 грош 1556 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август Реверс монеты - 1 грош 1556 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,06 гр
  • Диаметр 22 - 23 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд II Август
  • Номинал 1 грош
  • Год 1556
  • Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (87)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1556 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 145 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 15000 PLN. Торги состоялись 13 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (2)
  • Frühwald (1)
  • GGN (2)
  • HIRSCH (1)
  • Katz (1)
  • Künker (6)
  • La Galerie Numismatique (1)
  • MARCINIAK (12)
  • Niemczyk (12)
  • Numedux (1)
  • Numimarket (4)
  • Poznański Dom Aukcyjny (4)
  • Rzeszowski DA (1)
  • WCN (32)
  • WDA - MiM (6)
  • Wu-eL (1)
Польша 1 грош 1556 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1556 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
499 $
Цена в валюте аукциона 2000 PLN
Польша 1 грош 1556 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1556 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1048 $
Цена в валюте аукциона 4200 PLN
Польша 1 грош 1556 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1556 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1556 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1556 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1556 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1556 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1556 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша 1 грош 1556 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1556 "Гданьск" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 1 грош 1556 "Гданьск" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1556 "Гданьск" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 1 грош 1556 "Гданьск" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 5 октября 2023
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1556 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 1 грош 1556 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1556 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 1 грош 1556 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1556 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 1 грош 1556 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1556 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша 1 грош 1556 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1556 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша 1 грош 1556 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 13 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1556 "Гданьск" на аукционе Frühwald - March 19, 2023
Продавец Frühwald
Дата 19 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1556 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша 1 грош 1556 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 26 января 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1556 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 1 грош 1556 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 грош 1556 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Сигизмунда II Августа Монеты Польши 1556 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом 1 грош Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск