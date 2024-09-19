Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1556 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,52 гр
- Диаметр 23,5 - 25 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд II Август
- Номинал 1 грош
- Год 1556
- Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1556 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 191 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 5900 PLN. Торги состоялись 27 октября 2001.
Сохранность
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