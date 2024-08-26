Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Денарий 1556 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд II Август)

Аверс монеты - Денарий 1556 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август Реверс монеты - Денарий 1556 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,36 гр
  • Диаметр 11 - 12,5 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд II Август
  • Номинал Денарий
  • Год 1556
  • Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (47)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1556 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 154 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 780 PLN. Торги состоялись 1 декабря 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • GGN (5)
  • Höhn (1)
  • MARCINIAK (4)
  • Niemczyk (2)
  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • Rzeszowski DA (1)
  • Stare Monety (2)
  • WAG (1)
  • WCN (28)
  • WDA - MiM (2)
Продавец WCN
Дата 25 июля 2024
Сохранность XF
Цена
119 $
Цена в валюте аукциона 470 PLN
Продавец WCN
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
69 $
Цена в валюте аукциона 270 PLN
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Денарий 1556 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Денарий 1556 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Денарий 1556 "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Денарий 1556 "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 1 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Польша Денарий 1556 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Денарий 1556 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 24 августа 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Денарий 1556 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Денарий 1556 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 13 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Денарий 1556 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Сигизмунда II Августа Монеты Польши 1556 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Денарий Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск