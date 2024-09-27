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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1563 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)

Аверс монеты - Дукат 1563 года "Литва" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд II Август Реверс монеты - Дукат 1563 года "Литва" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 22 - 23 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд II Август
  • Номинал Дукат
  • Год 1563
  • Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1563 года "Литва". Это золотая монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 55 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 290000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2011.

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Польша Дукат 1563 "Литва" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша Дукат 1563 "Литва" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
84809 $
Цена в валюте аукциона 330000 PLN
Польша Дукат 1563 "Литва" на аукционе Künker - February 1, 2018
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
32378 $
Цена в валюте аукциона 26000 EUR
Польша Дукат 1563 "Литва" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша Дукат 1563 "Литва" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1563 "Литва" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша Дукат 1563 "Литва" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 июня 2012
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1563 "Литва" на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Польша Дукат 1563 "Литва" на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 декабря 2004
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 мая 1995
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1563 "Литва" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Дукат 1563 "Литва" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена
Польша Дукат 1563 "Литва" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Польша Дукат 1563 "Литва" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Из коллекции Кубицкого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 марта 1908
Сохранность VG
Цена
Польша Дукат 1563 "Литва" на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша Дукат 1563 "Литва" на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Дукат 1563 "Литва" на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша Дукат 1563 "Литва" на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1563 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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