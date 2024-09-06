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Дукат 1549 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1549 года "Литва". Это золотая монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2852 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 92500 EUR. Торги состоялись 26 июня 2019.
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