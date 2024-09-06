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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1549 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)

Аверс монеты - Дукат 1549 года "Литва" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд II Август Реверс монеты - Дукат 1549 года "Литва" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд II Август

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд II Август
  • Номинал Дукат
  • Год 1549
  • Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1549 года "Литва". Это золотая монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2852 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 92500 EUR. Торги состоялись 26 июня 2019.

Сохранность
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Польша Дукат 1549 "Литва" на аукционе Künker - June 26, 2019
Продавец Künker
Дата 26 июня 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Дукат 1549 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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