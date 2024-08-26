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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1549 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1549 Литва
Средняя цена 110000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Дукат 1549 Гданьск
Средняя цена
Продажи
0 0

Серебряные монеты (Сигизмунд II Август)

Аверс
Реверс
Полугрош (1/2 гроша) без года (1545-1572) Литва
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
Полугрош (1/2 гроша) 1549 Литва
Средняя цена 50 $
Продажи
2 290
Аверс
Реверс
Шеляг 1549 Гданьск
Средняя цена 210 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
Денарий 1549 Литва
Средняя цена 210 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
Денарий 1549 Гданьск
Средняя цена 160 $
Продажи
0 37

Серебряные монеты (Сигизмунд I Старый)

Аверс
Реверс
Шеляг 1549 Гданьск
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 2
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