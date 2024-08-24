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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1549 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - Шеляг 1549 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - Шеляг 1549 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,83 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал Шеляг
  • Год 1549
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1549 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 148 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 5500 PLN. Торги состоялись 13 мая 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • WCN (1)
  • Wójcicki (1)
Продавец WCN
Дата 13 мая 2023
Сохранность VF
Цена
1320 $
Цена в валюте аукциона 5500 PLN
Польша Шеляг 1549 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша Шеляг 1549 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Шеляг 1549 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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