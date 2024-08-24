Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1549 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд I Старый)
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1549 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 148 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 5500 PLN. Торги состоялись 13 мая 2023.
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