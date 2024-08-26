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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Денарий 1549 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)

Аверс монеты - Денарий 1549 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август Реверс монеты - Денарий 1549 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август

Фотография: WDA - MiM

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,3 гр
  • Диаметр 11 - 13 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд II Август
  • Номинал Денарий
  • Год 1549
  • Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1549 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 173 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1000 PLN. Торги состоялись 31 мая 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (1)
  • WDA - MiM (1)
Польша Денарий 1549 "Литва" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Денарий 1549 "Литва" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
349 $
Цена в валюте аукциона 1400 PLN
Польша Денарий 1549 "Литва" на аукционе DESA - May 21, 2022
Польша Денарий 1549 "Литва" на аукционе DESA - May 21, 2022
Продавец DESA
Дата 21 мая 2022
Сохранность VF
Цена
68 $
Цена в валюте аукциона 300 PLN
Польша Денарий 1549 "Литва" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша Денарий 1549 "Литва" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1549 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - May 13, 2021
Польша Денарий 1549 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - May 13, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Денарий 1549 "Литва" на аукционе Tempus - February 22, 2021
Польша Денарий 1549 "Литва" на аукционе Tempus - February 22, 2021
Продавец Tempus
Дата 22 февраля 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Польша Денарий 1549 "Литва" на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Польша Денарий 1549 "Литва" на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1549 "Литва" на аукционе Janas - September 16, 2017
Польша Денарий 1549 "Литва" на аукционе Janas - September 16, 2017
Продавец Janas
Дата 16 сентября 2017
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 31 мая 2008
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Денарий 1549 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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