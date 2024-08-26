Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Денарий 1549 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)
Фотография: WDA - MiM
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,3 гр
- Диаметр 11 - 13 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд II Август
- Номинал Денарий
- Год 1549
- Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1549 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 173 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1000 PLN. Торги состоялись 31 мая 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
349 $
Цена в валюте аукциона 1400 PLN
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Tempus
Дата 22 февраля 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Janas
Дата 16 сентября 2017
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Где продать?
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