Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1549 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд II Август)
Фотография: Antykwariat Dawid Janas
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,24 гр
- Диаметр 19 - 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд II Август
- Номинал Шеляг
- Год 1549
- Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1549 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 193 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2400 PLN. Торги состоялись 2 декабря 2006.
Сохранность
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 25 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец GGN
Дата 26 апреля 2003
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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