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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1549 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд II Август)

Аверс монеты - Шеляг 1549 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август Реверс монеты - Шеляг 1549 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август

Фотография: Antykwariat Dawid Janas

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,24 гр
  • Диаметр 19 - 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд II Август
  • Номинал Шеляг
  • Год 1549
  • Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1549 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 193 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2400 PLN. Торги состоялись 2 декабря 2006.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Dom Aukcyjny Art Magnat (1)
  • GGN (3)
  • Janas (1)
  • MARCINIAK (1)
  • Numimarket (1)
  • WCN (9)
  • Wójcicki (1)
  • Wu-eL (1)
Польша Шеляг 1549 "Гданьск" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша Шеляг 1549 "Гданьск" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Польша Шеляг 1549 "Гданьск" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность F
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Продавец WCN
Дата 13 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1549 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша Шеляг 1549 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1549 "Гданьск" на аукционе Janas - March 21, 2020
Польша Шеляг 1549 "Гданьск" на аукционе Janas - March 21, 2020
Продавец Janas
Дата 21 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1549 "Гданьск" на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Польша Шеляг 1549 "Гданьск" на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Продавец Numimarket
Дата 25 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1549 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Шеляг 1549 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 декабря 2006
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 декабря 2006
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 декабря 2004
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1549 "Гданьск" на аукционе GGN - April 26, 2003
Польша Шеляг 1549 "Гданьск" на аукционе GGN - April 26, 2003
Продавец GGN
Дата 26 апреля 2003
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 ноября 2002
Сохранность VF
Цена
Польша Шеляг 1549 "Гданьск" на аукционе GGN - October 19, 2002
Польша Шеляг 1549 "Гданьск" на аукционе GGN - October 19, 2002
Продавец GGN
Дата 19 октября 2002
Сохранность Нет оценки
Цена
Продавец WCN
Дата 9 июня 2001
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1549 "Гданьск" на аукционе GGN - April 12, 1997
Польша Шеляг 1549 "Гданьск" на аукционе GGN - April 12, 1997
Продавец GGN
Дата 12 апреля 1997
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1549 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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