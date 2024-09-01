Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1571 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1571 года "Литва". Это золотая монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 291 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 550 PLN. Торги состоялись 16 октября 2020.
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