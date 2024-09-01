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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1571 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)

Аверс монеты - Дукат 1571 года "Литва" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд II Август Реверс монеты - Дукат 1571 года "Литва" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд II Август

Фотография: E. Kopicki

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 22 - 23 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд II Август
  • Номинал Дукат
  • Год 1571
  • Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1571 года "Литва". Это золотая монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 291 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 550 PLN. Торги состоялись 16 октября 2020.

Сохранность
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  • Niemczyk (1)
  • Wójcicki (1)
Польша Дукат 1571 "Литва" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша Дукат 1571 "Литва" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность XF
Цена
117 $
Цена в валюте аукциона 500 PLN
Польша Дукат 1571 "Литва" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша Дукат 1571 "Литва" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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