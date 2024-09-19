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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1550 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд II Август)

Аверс монеты - Дукат 1550 года "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд II Август Реверс монеты - Дукат 1550 года "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд II Август
  • Номинал Дукат
  • Год 1550
  • Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1550 года "Гданьск". Это золотая монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1342 проданному на аукционе SINCONA AG за 57500 CHF. Торги состоялись 17 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Дукат 1550 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Дукат 1550 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Польша Дукат 1550 "Гданьск" на аукционе Stack's - January 15, 2023
Польша Дукат 1550 "Гданьск" на аукционе Stack's - January 15, 2023
Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
52500 $
Цена в валюте аукциона 52500 USD
Польша Дукат 1550 "Гданьск" на аукционе Nomisma Aste - October 23, 2022
Продавец Nomisma Aste
Дата 23 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1550 "Гданьск" на аукционе SINCONA - May 17, 2022
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Дукат 1550 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша Дукат 1550 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1550 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша Дукат 1550 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Польша Дукат 1550 "Гданьск" на аукционе Spink - December 1, 2015
Продавец Spink
Дата 1 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1550 "Гданьск" на аукционе Künker - October 11, 2013
Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1550 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Польша Дукат 1550 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1550 "Гданьск" на аукционе Künker - June 26, 2002
Продавец Künker
Дата 26 июня 2002
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2002
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1550 "Гданьск" на аукционе Künker - October 9, 2001
Продавец Künker
Дата 9 октября 2001
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1550 "Гданьск" на аукционе Künker - March 13, 2001
Продавец Künker
Дата 13 марта 2001
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1550 "Гданьск" на аукционе UBS - September 10, 2000
Продавец UBS
Дата 10 сентября 2000
Сохранность XF
Цена
Польша Дукат 1550 "Гданьск" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Польша Дукат 1550 "Гданьск" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Из коллекции Хоминьского
Продавец Leo Hamburger
Дата 8 мая 1932
Сохранность UNC
Цена
Польша Дукат 1550 "Гданьск" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Дукат 1550 "Гданьск" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена
Польша Дукат 1550 "Гданьск" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Польша Дукат 1550 "Гданьск" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Из коллекции Кубицкого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 марта 1908
Сохранность AU
Цена
Польша Дукат 1550 "Гданьск" на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша Дукат 1550 "Гданьск" на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Дукат 1550 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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