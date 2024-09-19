Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1550 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд II Август)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд II Август
- Номинал Дукат
- Год 1550
- Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1550 года "Гданьск". Это золотая монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1342 проданному на аукционе SINCONA AG за 57500 CHF. Торги состоялись 17 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
52500 $
Цена в валюте аукциона 52500 USD
Продавец Nomisma Aste
Дата 23 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Spink
Дата 1 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 9 октября 2001
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2001
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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