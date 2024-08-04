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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1550 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1550 Гданьск
Средняя цена 29000 $
Продажи
0 18

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Полугрош (1/2 гроша) без года (1545-1572) Литва
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
Полугрош (1/2 гроша) 1550 Литва
Средняя цена 50 $
Продажи
0 247
Аверс
Реверс
Шеляг 1550 Гданьск
Средняя цена 310 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
Денарий 1550 Литва
Средняя цена 290 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
Денарий 1550 CWF Всхова
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Денарий 1550 Гданьск
Средняя цена 150 $
Продажи
0 46
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