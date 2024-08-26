Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Денарий 1550 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд II Август)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,36 гр
- Диаметр 11 - 12,5 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд II Август
- Номинал Денарий
- Год 1550
- Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (46)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1550 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 196 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 3800 PLN. Торги состоялись 29 сентября 2023.
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Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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