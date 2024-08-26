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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Денарий 1550 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд II Август)

Аверс монеты - Денарий 1550 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август Реверс монеты - Денарий 1550 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,36 гр
  • Диаметр 11 - 12,5 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд II Август
  • Номинал Денарий
  • Год 1550
  • Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (46)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1550 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 196 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 3800 PLN. Торги состоялись 29 сентября 2023.

Сохранность
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Продавец WCN
Дата 25 июля 2024
Сохранность XF
Цена
131 $
Цена в валюте аукциона 520 PLN
Продавец WCN
Дата 25 июля 2024
Сохранность VF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 65 PLN
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1550 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Денарий 1550 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1550 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Денарий 1550 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Денарий 1550 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Денарий 1550 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша Денарий 1550 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша Денарий 1550 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1550 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Денарий 1550 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1550 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Денарий 1550 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи Денарий 1550 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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