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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1550 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд II Август)

Аверс монеты - Шеляг 1550 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август Реверс монеты - Шеляг 1550 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август

Фотография: Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,24 гр
  • Диаметр 19 - 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд II Август
  • Номинал Шеляг
  • Год 1550
  • Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1550 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3815 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 875 EUR. Торги состоялись 24 ноября 2015.

Сохранность
  • Все фирмы
  • COINSNET (1)
  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • Rzeszowski DA (1)
  • WCN (9)
  • WDA - MiM (2)
  • Wójcicki (1)
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
434 $
Цена в валюте аукциона 1700 PLN
Польша Шеляг 1550 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Шеляг 1550 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
420 $
Цена в валюте аукциона 1700 PLN
Польша Шеляг 1550 "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Шеляг 1550 "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1550 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Шеляг 1550 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1550 "Гданьск" на аукционе COINSNET - December 5, 2021
Польша Шеляг 1550 "Гданьск" на аукционе COINSNET - December 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1550 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша Шеляг 1550 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1550 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - June 1, 2019
Польша Шеляг 1550 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - June 1, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 1 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1550 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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