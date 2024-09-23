Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1550 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд II Август)
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1550 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3815 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 875 EUR. Торги состоялись 24 ноября 2015.
Сохранность
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- COINSNET (1)
- Poznański Dom Aukcyjny (1)
- Rzeszowski DA (1)
- WCN (9)
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- Wójcicki (1)
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
420 $
Цена в валюте аукциона 1700 PLN
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 5 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи Шеляг 1550 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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