Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Денарий 1550 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)
Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,3 гр
- Диаметр 11 - 13 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд II Август
- Номинал Денарий
- Год 1550
- Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1550 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 84 проданному на аукционе WDA - MiM за 1800 PLN. Торги состоялись 29 сентября 2018.
Сохранность
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Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 сентября 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Где продать?
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