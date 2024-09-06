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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Денарий 1550 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)

Аверс монеты - Денарий 1550 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август Реверс монеты - Денарий 1550 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август

Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,3 гр
  • Диаметр 11 - 13 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд II Август
  • Номинал Денарий
  • Год 1550
  • Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1550 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 84 проданному на аукционе WDA - MiM за 1800 PLN. Торги состоялись 29 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (1)
Продавец WCN
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
472 $
Цена в валюте аукциона 2000 PLN
Польша Денарий 1550 "Литва" на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Польша Денарий 1550 "Литва" на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
128 $
Цена в валюте аукциона 500 PLN
Польша Денарий 1550 "Литва" на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Польша Денарий 1550 "Литва" на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
Польша Денарий 1550 "Литва" на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша Денарий 1550 "Литва" на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1550 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Польша Денарий 1550 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1550 "Литва" на аукционе Niemczyk - December 14, 2018
Польша Денарий 1550 "Литва" на аукционе Niemczyk - December 14, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша Денарий 1550 "Литва" на аукционе WDA - MiM - September 29, 2018
Польша Денарий 1550 "Литва" на аукционе WDA - MiM - September 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 сентября 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 мая 1995
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 1994
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 ноября 1992
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Денарий 1550 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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