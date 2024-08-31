Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1564 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)
Фотография: Felix Schiessinger
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 22 - 23 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд II Август
- Номинал Дукат
- Год 1564
- Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1564 года "Литва". Это золотая монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе
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