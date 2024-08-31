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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1564 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)

Аверс монеты - Дукат 1564 года "Литва" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд II Август Реверс монеты - Дукат 1564 года "Литва" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд II Август

Фотография: Felix Schiessinger

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 22 - 23 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд II Август
  • Номинал Дукат
  • Год 1564
  • Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1564 года "Литва". Это золотая монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе

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Польша Дукат 1564 "Литва" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Дукат 1564 "Литва" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Дукат 1564 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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