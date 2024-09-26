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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1564 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
2 дуката 1564 Литва
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Дукат 1564 Литва
Средняя цена
Продажи
0 1

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1564 Литва
Средняя цена 54000 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
Полталера 1564 Литва
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1564 Литва
Средняя цена 220 $
Продажи
0 262
Аверс
Реверс
Полугрош (1/2 гроша) без года (1545-1572) Литва
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
Полугрош (1/2 гроша) 1564 Литва
Средняя цена 45 $
Продажи
1 215
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