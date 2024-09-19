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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1564 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)

Аверс монеты - Талер 1564 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август Реверс монеты - Талер 1564 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 27 - 27,86 гр
  • Диаметр 41,5 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд II Август
  • Номинал Талер
  • Год 1564
  • Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1564 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 20 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 310000 PLN. Торги состоялись 24 февраля 2012.

Сохранность
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Продавец WCN
Дата 13 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
73377 $
Цена в валюте аукциона 297500 PLN
Польша Талер 1564 "Литва" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша Талер 1564 "Литва" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность XF
Цена
60732 $
Цена в валюте аукциона 230000 PLN
Польша Талер 1564 "Литва" на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Польша Талер 1564 "Литва" на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1564 "Литва" на аукционе Stack's - August 8, 2012
Польша Талер 1564 "Литва" на аукционе Stack's - August 8, 2012
Продавец Stack's
Дата 8 августа 2012
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1564 "Литва" на аукционе Stack's - April 25, 2008
Польша Талер 1564 "Литва" на аукционе Stack's - April 25, 2008
Продавец Stack's
Дата 25 апреля 2008
Сохранность XF45 PCGS
Цена
Продавец WCN
Дата 2 декабря 2006
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 декабря 2004
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1564 "Литва" на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Талер 1564 "Литва" на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 1998
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 1995
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 1994
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1564 "Литва" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Польша Талер 1564 "Литва" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Из коллекции Хоминьского
Продавец Leo Hamburger
Дата 8 мая 1932
Сохранность VF
Цена
Польша Талер 1564 "Литва" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Талер 1564 "Литва" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена
Польша Талер 1564 "Литва" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - May 28, 1911
Польша Талер 1564 "Литва" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - May 28, 1911
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 28 мая 1911
Сохранность VG
Цена
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Польша Талер 1564 "Литва" на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша Талер 1564 "Литва" на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1564 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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