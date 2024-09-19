Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1564 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 27 - 27,86 гр
- Диаметр 41,5 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд II Август
- Номинал Талер
- Год 1564
- Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1564 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 20 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 310000 PLN. Торги состоялись 24 февраля 2012.
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Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность XF
Цена
60732 $
Цена в валюте аукциона 230000 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 8 августа 2012
Сохранность XF45 PCGS
Цена
******
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 28 мая 1911
Сохранность VG
Цена
******
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Где продать?
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