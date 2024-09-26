Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1564 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)
Фотография: Numisbalt
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 3 гр
- Диаметр 21 - 21,5 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд II Август
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1564
- Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (262)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1564 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 238 проданному на аукционе Stary Sklep за 3900 PLN. Торги состоялись 12 февраля 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
238 $
Цена в валюте аукциона 960 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
699 $
Цена в валюте аукциона 2800 PLN
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numision
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность UNC
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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