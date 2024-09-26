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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1564 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1564 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1564 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август

Фотография: Numisbalt

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 21 - 21,5 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд II Август
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1564
  • Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (262)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1564 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 238 проданному на аукционе Stary Sklep за 3900 PLN. Торги состоялись 12 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1564 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1564 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
238 $
Цена в валюте аукциона 960 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1564 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1564 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
699 $
Цена в валюте аукциона 2800 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1564 "Литва" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1564 "Литва" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1564 "Литва" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1564 "Литва" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1564 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1564 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1564 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1564 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1564 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1564 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность AU
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Польша Трояк (3 гроша) 1564 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1564 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
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Польша Трояк (3 гроша) 1564 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1564 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1564 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1564 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1564 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1564 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1564 "Литва" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1564 "Литва" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1564 "Литва" на аукционе Numision - November 25, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1564 "Литва" на аукционе Numision - November 25, 2023
Продавец Numision
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1564 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1564 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1564 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1564 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1564 "Литва" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1564 "Литва" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1564 "Литва" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1564 "Литва" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1564 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1564 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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