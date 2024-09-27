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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1560 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)

Аверс монеты - Дукат 1560 года "Литва" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд II Август Реверс монеты - Дукат 1560 года "Литва" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд II Август
  • Номинал Дукат
  • Год 1560
  • Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1560 года "Литва". Это золотая монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 23360 проданному на аукционе Heritage Auctions за 76375 USD. Торги состоялись 8 августа 2014.

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Польша Дукат 1560 "Литва" на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Польша Дукат 1560 "Литва" на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность VF
Цена
75877 $
Цена в валюте аукциона 280000 PLN
Польша Дукат 1560 "Литва" на аукционе Heritage - August 8, 2014
Польша Дукат 1560 "Литва" на аукционе Heritage - August 8, 2014
Продавец Heritage
Дата 8 августа 2014
Сохранность GENUINE PCGS
Цена
76375 $
Цена в валюте аукциона 76375 USD
Польша Дукат 1560 "Литва" на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Дукат 1560 "Литва" на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1560 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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