Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1560 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд II Август
- Номинал Дукат
- Год 1560
- Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1560 года "Литва". Это золотая монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 23360 проданному на аукционе Heritage Auctions за 76375 USD. Торги состоялись 8 августа 2014.
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Продавец Heritage
Дата 8 августа 2014
Сохранность GENUINE PCGS
Цена
76375 $
Цена в валюте аукциона 76375 USD
Где продать?
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