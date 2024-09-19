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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1560 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1560 Литва
Средняя цена 76000 $
Продажи
0 3

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Полугрош (1/2 гроша) без года (1545-1572) Литва
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
Полугрош (1/2 гроша) 1560 Литва
Средняя цена 35 $
Продажи
1 444
Аверс
Реверс
Денарий 1560 Литва
Средняя цена 55 $
Продажи
0 23
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