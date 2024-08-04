Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полугрош (1/2 гроша) 1560 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)
Фотография: Numisbalt
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,25 гр
- Диаметр 19 - 20,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд II Август
- Номинал Полугрош (1/2 гроша)
- Год 1560
- Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (444)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полугрош (1/2 гроша) 1560 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 214 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 1500 PLN. Торги состоялись 20 ноября 2021.
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Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
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Дата 28 июня 2024
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Дата 28 июня 2024
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Дата 28 июня 2024
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Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
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Дата 9 июня 2024
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Дата 24 мая 2024
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