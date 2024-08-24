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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Денарий 1560 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)

Аверс монеты - Денарий 1560 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август Реверс монеты - Денарий 1560 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,3 гр
  • Диаметр 11 - 13 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд II Август
  • Номинал Денарий
  • Год 1560
  • Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1560 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 57 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1100 PLN. Торги состоялись 11 июня 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • Stary Sklep (2)
  • WCN (6)
  • Wójcicki (1)
Польша Денарий 1560 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Денарий 1560 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Польша Денарий 1560 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Денарий 1560 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 280 PLN
Польша Денарий 1560 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Денарий 1560 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1560 "Литва" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1560 "Литва" на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Польша Денарий 1560 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Денарий 1560 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1560 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша Денарий 1560 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1560 "Литва" на аукционе COINSNET - December 5, 2021
Польша Денарий 1560 "Литва" на аукционе COINSNET - December 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1560 "Литва" на аукционе COINSNET - December 5, 2021
Польша Денарий 1560 "Литва" на аукционе COINSNET - December 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1560 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша Денарий 1560 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1560 "Литва" на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Польша Денарий 1560 "Литва" на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1560 "Литва" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша Денарий 1560 "Литва" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1560 "Литва" на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Польша Денарий 1560 "Литва" на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Продавец Numimarket
Дата 25 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1560 "Литва" на аукционе Numimarket - September 17, 2018
Польша Денарий 1560 "Литва" на аукционе Numimarket - September 17, 2018
Продавец Numimarket
Дата 17 сентября 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша Денарий 1560 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 11, 2017
Польша Денарий 1560 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 11, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 11 июня 2017
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Польша Денарий 1560 "Литва" на аукционе PDA & PGN - January 19, 2013
Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность VF
Цена
Польша Денарий 1560 "Литва" на аукционе GGN - November 15, 2008
Польша Денарий 1560 "Литва" на аукционе GGN - November 15, 2008
Продавец GGN
Дата 15 ноября 2008
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 31 мая 2008
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 декабря 2003
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Денарий 1560 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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