Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Денарий 1560 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,3 гр
- Диаметр 11 - 13 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд II Август
- Номинал Денарий
- Год 1560
- Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1560 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 57 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1100 PLN. Торги состоялись 11 июня 2017.
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
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Продавец COINSNET
Дата 5 декабря 2021
Сохранность XF
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Продавец COINSNET
Дата 5 декабря 2021
Сохранность XF
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность VF
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Продавец COINSNET
Дата 5 сентября 2021
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность XF
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Продавец Numimarket
Дата 25 февраля 2019
Сохранность VF
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Продавец Numimarket
Дата 17 сентября 2018
Сохранность MS61 NGC
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 июня 2017
Сохранность MS63 PCGS
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Продавец GGN
Дата 15 ноября 2008
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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