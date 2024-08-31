Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1548 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд II Август
- Номинал Дукат
- Год 1548
- Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1548 года "Литва". Это золотая монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 98 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 270000 PLN. Торги состоялись 22 октября 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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- Niemczyk (2)
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
64025 $
Цена в валюте аукциона 270000 PLN
Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
18800 $
Цена в валюте аукциона 18800 USD
Где продать?
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