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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1548 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)

Аверс монеты - Дукат 1548 года "Литва" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд II Август Реверс монеты - Дукат 1548 года "Литва" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд II Август
  • Номинал Дукат
  • Год 1548
  • Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1548 года "Литва". Это золотая монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 98 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 270000 PLN. Торги состоялись 22 октября 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Дукат 1548 "Литва" на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Польша Дукат 1548 "Литва" на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
64025 $
Цена в валюте аукциона 270000 PLN
Польша Дукат 1548 "Литва" на аукционе Heritage - January 4, 2016
Польша Дукат 1548 "Литва" на аукционе Heritage - January 4, 2016
Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
18800 $
Цена в валюте аукциона 18800 USD
Польша Дукат 1548 "Литва" на аукционе Heritage - August 13, 2015
Польша Дукат 1548 "Литва" на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
Польша Дукат 1548 "Литва" на аукционе Niemczyk - October 22, 2010
Польша Дукат 1548 "Литва" на аукционе Niemczyk - October 22, 2010
Продавец Niemczyk
Дата 22 октября 2010
Сохранность XF
Цена
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