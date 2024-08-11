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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1557 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд II Август)

Аверс монеты - Дукат 1557 года "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд II Август Реверс монеты - Дукат 1557 года "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд II Август

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд II Август
  • Номинал Дукат
  • Год 1557
  • Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1557 года "Гданьск". Это золотая монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 230000 PLN. Торги состоялись 15 сентября 2023.

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Польша Дукат 1557 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша Дукат 1557 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
52773 $
Цена в валюте аукциона 230000 PLN
Польша Дукат 1557 "Гданьск" на аукционе Künker - September 29, 2020
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
18672 $
Цена в валюте аукциона 16000 EUR
Польша Дукат 1557 "Гданьск" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Дукат 1557 "Гданьск" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена
Польша Дукат 1557 "Гданьск" на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша Дукат 1557 "Гданьск" на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша Дукат 1557 "Гданьск" на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша Дукат 1557 "Гданьск" на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Дукат 1557 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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