Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1557 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд II Август)
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1557 года "Гданьск". Это золотая монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 230000 PLN. Торги состоялись 15 сентября 2023.
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
52773 $
Цена в валюте аукциона 230000 PLN
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность UNC
Цена
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