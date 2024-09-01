Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1569 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)

Аверс монеты - Дукат 1569 года "Литва" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд II Август Реверс монеты - Дукат 1569 года "Литва" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд II Август

Фотография: Otto Helbing

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 22 - 23 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд II Август
  • Номинал Дукат
  • Год 1569
  • Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1569 года "Литва". Это золотая монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 371 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 43000 PLN. Торги состоялись 6 декабря 2003.

Сохранность
Прочие фильтры
  • Все фирмы
  • Otto Helbing (1)
  • WCN (1)
Продавец WCN
Дата 6 декабря 2003
Сохранность VF
Цена
11245 $
Цена в валюте аукциона 43000 PLN
Польша Дукат 1569 "Литва" на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша Дукат 1569 "Литва" на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Дукат 1569 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Сигизмунда II Августа Монеты Польши 1569 года Все польские монеты польские золотые монеты польские монеты номиналом Дукат Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск