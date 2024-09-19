Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1565 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)
Фотография: The New York Sale
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 22 - 23 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд II Август
- Номинал Дукат
- Год 1565
- Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1565 года "Литва". Это золотая монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 171 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 300000 PLN. Торги состоялись 17 ноября 2018.
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Продавец New York Sale
Дата 9 января 2019
Сохранность UNC
Цена
50000 $
Цена в валюте аукциона 50000 USD
Где продать?
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