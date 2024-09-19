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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1565 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)

Аверс монеты - Дукат 1565 года "Литва" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд II Август Реверс монеты - Дукат 1565 года "Литва" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд II Август

Фотография: The New York Sale

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 22 - 23 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд II Август
  • Номинал Дукат
  • Год 1565
  • Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1565 года "Литва". Это золотая монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 171 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 300000 PLN. Торги состоялись 17 ноября 2018.

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Польша Дукат 1565 "Литва" на аукционе New York Sale - January 9, 2019
Продавец New York Sale
Дата 9 января 2019
Сохранность UNC
Цена
50000 $
Цена в валюте аукциона 50000 USD
Продавец WCN
Дата 17 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
79523 $
Цена в валюте аукциона 300000 PLN
Польша Дукат 1565 "Литва" на аукционе Spink - July 14, 2015
Продавец Spink
Дата 14 июля 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Дукат 1565 "Литва" на аукционе Künker - June 26, 2002
Продавец Künker
Дата 26 июня 2002
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Дукат 1565 "Литва" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Дукат 1565 "Литва" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена
Польша Дукат 1565 "Литва" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Польша Дукат 1565 "Литва" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Из коллекции Кубицкого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 марта 1908
Сохранность VG
Цена
Польша Дукат 1565 "Литва" на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша Дукат 1565 "Литва" на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Дукат 1565 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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