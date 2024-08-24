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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1565 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1565 Литва
Средняя цена 65000 $
Продажи
0 7

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1565 Литва
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Чворак (4 гроша) 1565 Литва
Средняя цена 410 $
Продажи
0 78
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1565 Литва
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 97
Аверс
Реверс
Двугрош (2 гроша) 1565 Литва
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
Полугрош (1/2 гроша) без года (1545-1572) Литва
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
Полугрош (1/2 гроша) 1565 Литва
Средняя цена 45 $
Продажи
1 202
Аверс
Реверс
Двойной денарий 1565 Литва Золото
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Двойной денарий 1565 Литва
Средняя цена
Продажи
0 1
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