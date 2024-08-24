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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Чворак (4 гроша) 1565 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)

Аверс монеты - Чворак (4 гроша) 1565 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август Реверс монеты - Чворак (4 гроша) 1565 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 4,29 гр
  • Диаметр 24 - 25 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд II Август
  • Номинал Чворак (4 гроша)
  • Год 1565
  • Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (78)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Чворак (4 гроша) 1565 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 462 проданному на аукционе Stary Sklep за 8800 PLN. Торги состоялись 9 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Чворак (4 гроша) 1565 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Чворак (4 гроша) 1565 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
408 $
Цена в валюте аукциона 1650 PLN
Польша Чворак (4 гроша) 1565 "Литва" на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Польша Чворак (4 гроша) 1565 "Литва" на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Продавец Provenance Auctions
Дата 6 мая 2024
Сохранность VF
Цена
156 $
Цена в валюте аукциона 145 EUR
Польша Чворак (4 гроша) 1565 "Литва" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Польша Чворак (4 гроша) 1565 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Чворак (4 гроша) 1565 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша Чворак (4 гроша) 1565 "Литва" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша Чворак (4 гроша) 1565 "Литва" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Польша Чворак (4 гроша) 1565 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Чворак (4 гроша) 1565 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Чворак (4 гроша) 1565 "Литва" на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Чворак (4 гроша) 1565 "Литва" на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Польша Чворак (4 гроша) 1565 "Литва" на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 23 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Чворак (4 гроша) 1565 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Чворак (4 гроша) 1565 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
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Польша Чворак (4 гроша) 1565 "Литва" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша Чворак (4 гроша) 1565 "Литва" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Чворак (4 гроша) 1565 "Литва" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша Чворак (4 гроша) 1565 "Литва" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность F
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Польша Чворак (4 гроша) 1565 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Польша Чворак (4 гроша) 1565 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша Чворак (4 гроша) 1565 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Чворак (4 гроша) 1565 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша Чворак (4 гроша) 1565 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Чворак (4 гроша) 1565 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Чворак (4 гроша) 1565 "Литва" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша Чворак (4 гроша) 1565 "Литва" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Чворак (4 гроша) 1565 "Литва" на аукционе Felzmann - June 29, 2022
Продавец Felzmann
Дата 29 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Чворак (4 гроша) 1565 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Польша Чворак (4 гроша) 1565 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша Чворак (4 гроша) 1565 "Литва" на аукционе Numedux - May 16, 2022
Польша Чворак (4 гроша) 1565 "Литва" на аукционе Numedux - May 16, 2022
Продавец Numedux
Дата 16 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Чворак (4 гроша) 1565 "Литва" на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Польша Чворак (4 гроша) 1565 "Литва" на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 6 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Чворак (4 гроша) 1565 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Польша Чворак (4 гроша) 1565 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Чворак (4 гроша) 1565 "Литва" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша Чворак (4 гроша) 1565 "Литва" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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