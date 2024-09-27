Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Двойной денарий 1565 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)
Фотография: COINSNET Krzysztof Padzikowski
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,6 гр
- Диаметр 14 - 15,5 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд II Август
- Номинал Двойной денарий
- Год 1565
- Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двойной денарий 1565 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе
Сохранность
- Все фирмы
- COINSNET (1)
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