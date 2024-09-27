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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Двойной денарий 1565 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)

Аверс монеты - Двойной денарий 1565 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август Реверс монеты - Двойной денарий 1565 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август

Фотография: COINSNET Krzysztof Padzikowski

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,6 гр
  • Диаметр 14 - 15,5 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд II Август
  • Номинал Двойной денарий
  • Год 1565
  • Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двойной денарий 1565 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе

Сохранность
  • Все фирмы
  • COINSNET (1)
Польша Двойной денарий 1565 "Литва" на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Польша Двойной денарий 1565 "Литва" на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2019
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Двойной денарий 1565 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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