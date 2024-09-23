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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1565 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1565 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1565 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 21 - 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд II Август
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1565
  • Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
  • Монетный двор Тыкоцин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (97)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1565 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа. Рекорд цены принадлежит лоту 40 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 14000 PLN. Торги состоялись 18 октября 2013.

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Польша Трояк (3 гроша) 1565 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1565 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
1166 $
Цена в валюте аукциона 4600 PLN
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность VF
Цена
969 $
Цена в валюте аукциона 3800 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1565 "Литва" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1565 "Литва" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1565 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1565 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1565 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1565 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1565 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1565 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1565 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1565 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1565 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1565 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1565 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1565 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1565 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1565 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1565 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1565 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1565 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1565 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1565 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1565 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1565 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1565 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1565 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 14, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1565 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 14, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 14 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1565 "Литва" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1565 "Литва" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1565 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1565 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1565 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1565 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1565 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1565 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1565 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1565 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Для продажи Трояк (3 гроша) 1565 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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