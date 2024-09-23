Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1565 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 3 гр
- Диаметр 21 - 22 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд II Август
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1565
- Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
- Монетный двор Тыкоцин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (97)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1565 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа. Рекорд цены принадлежит лоту 40 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 14000 PLN. Торги состоялись 18 октября 2013.
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
1166 $
Цена в валюте аукциона 4600 PLN
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 14 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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