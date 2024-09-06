Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Двойной денарий 1565 года "Литва". Золото (Польша, Сигизмунд II Август)
Разновидность: Золото
Фотография: Classical Numismatic Group, LLC
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 0,6 гр
- Диаметр 14 - 15,5 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд II Август
- Номинал Двойной денарий
- Год 1565
- Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двойной денарий 1565 года "Литва". Золото. Это золотая монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2115 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 6250 USD. Торги состоялись 5 декабря 2000.
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