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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Двойной денарий 1565 года "Литва". Золото (Польша, Сигизмунд II Август)

Разновидность: Золото

Аверс монеты - Двойной денарий 1565 года "Литва" Золото - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд II Август Реверс монеты - Двойной денарий 1565 года "Литва" Золото - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд II Август

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 0,6 гр
  • Диаметр 14 - 15,5 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд II Август
  • Номинал Двойной денарий
  • Год 1565
  • Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двойной денарий 1565 года "Литва". Золото. Это золотая монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2115 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 6250 USD. Торги состоялись 5 декабря 2000.

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Польша Двойной денарий 1565 "Литва" на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Двойной денарий 1565 "Литва" на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Двойной денарий 1565 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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