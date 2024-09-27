Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1565 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)
Фотография: Felix Schiessinger
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 27,86 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд II Август
- Номинал Талер
- Год 1565
- Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1565 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе
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