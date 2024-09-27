Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1565 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)

Аверс монеты - Талер 1565 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август Реверс монеты - Талер 1565 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август

Фотография: Felix Schiessinger

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 27,86 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд II Август
  • Номинал Талер
  • Год 1565
  • Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1565 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе

Сохранность
Прочие фильтры
  • Все фирмы
  • Felix Schiessinger (1)
Польша Талер 1565 "Литва" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Талер 1565 "Литва" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Талер 1565 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Сигизмунда II Августа Монеты Польши 1565 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Талер Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск