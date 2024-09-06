Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Двугрош (2 гроша) 1565 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,82 гр
- Диаметр 20 - 20,5 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд II Август
- Номинал Двугрош (2 гроша)
- Год 1565
- Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двугрош (2 гроша) 1565 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1084 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 16500 PLN. Торги состоялись 4 февраля 2022.
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
1731 $
Цена в валюте аукциона 7000 PLN
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
2036 $
Цена в валюте аукциона 8200 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 января 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 25 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 17 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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