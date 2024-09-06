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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Двугрош (2 гроша) 1565 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)

Аверс монеты - Двугрош (2 гроша) 1565 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август Реверс монеты - Двугрош (2 гроша) 1565 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,82 гр
  • Диаметр 20 - 20,5 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд II Август
  • Номинал Двугрош (2 гроша)
  • Год 1565
  • Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двугрош (2 гроша) 1565 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1084 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 16500 PLN. Торги состоялись 4 февраля 2022.

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Польша Двугрош (2 гроша) 1565 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Двугрош (2 гроша) 1565 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
1731 $
Цена в валюте аукциона 7000 PLN
Польша Двугрош (2 гроша) 1565 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Двугрош (2 гроша) 1565 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
2036 $
Цена в валюте аукциона 8200 PLN
Польша Двугрош (2 гроша) 1565 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Двугрош (2 гроша) 1565 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1565 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Двугрош (2 гроша) 1565 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность F
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1565 "Литва" на аукционе DESA - October 15, 2022
Польша Двугрош (2 гроша) 1565 "Литва" на аукционе DESA - October 15, 2022
Продавец DESA
Дата 15 октября 2022
Сохранность F
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1565 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Двугрош (2 гроша) 1565 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность F
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1565 "Литва" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Польша Двугрош (2 гроша) 1565 "Литва" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1565 "Литва" на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Польша Двугрош (2 гроша) 1565 "Литва" на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1565 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Двугрош (2 гроша) 1565 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
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Польша Двугрош (2 гроша) 1565 "Литва" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша Двугрош (2 гроша) 1565 "Литва" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1565 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - January 16, 2021
Польша Двугрош (2 гроша) 1565 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - January 16, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 января 2021
Сохранность F
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1565 "Литва" на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Польша Двугрош (2 гроша) 1565 "Литва" на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1565 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша Двугрош (2 гроша) 1565 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1565 "Литва" на аукционе Sonntag - November 25, 2019
Продавец Sonntag
Дата 25 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1565 "Литва" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша Двугрош (2 гроша) 1565 "Литва" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1565 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша Двугрош (2 гроша) 1565 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1565 "Литва" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша Двугрош (2 гроша) 1565 "Литва" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1565 "Литва" на аукционе Numimarket - September 17, 2018
Польша Двугрош (2 гроша) 1565 "Литва" на аукционе Numimarket - September 17, 2018
Продавец Numimarket
Дата 17 сентября 2018
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 21 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1565 "Литва" на аукционе PDA & PGN - January 19, 2013
Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность Нет оценки
Цена
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