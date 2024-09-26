Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1555 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд II Август)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд II Август
- Номинал Дукат
- Год 1555
- Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1555 года "Гданьск". Это золотая монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 35 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 182000 PLN. Торги состоялись 18 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность MS61 NGC
Цена
55220 $
Цена в валюте аукциона 220000 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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