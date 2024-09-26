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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1555 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд II Август)

Аверс монеты - Дукат 1555 года "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд II Август Реверс монеты - Дукат 1555 года "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд II Август
  • Номинал Дукат
  • Год 1555
  • Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1555 года "Гданьск". Это золотая монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 35 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 182000 PLN. Торги состоялись 18 октября 2013.

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Польша Дукат 1555 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша Дукат 1555 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
20331 $
Цена в валюте аукциона 90000 PLN
Польша Дукат 1555 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Польша Дукат 1555 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность MS61 NGC
Цена
55220 $
Цена в валюте аукциона 220000 PLN
Польша Дукат 1555 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша Дукат 1555 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Дукат 1555 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Польша Дукат 1555 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1555 "Гданьск" на аукционе Heritage - August 13, 2015
Польша Дукат 1555 "Гданьск" на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша Дукат 1555 "Гданьск" на аукционе Spink - July 14, 2015
Продавец Spink
Дата 14 июля 2015
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1555 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша Дукат 1555 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1555 "Гданьск" на аукционе Künker - June 26, 2002
Продавец Künker
Дата 26 июня 2002
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 октября 2000
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1555 "Гданьск" на аукционе UBS - September 10, 2000
Продавец UBS
Дата 10 сентября 2000
Сохранность XF
Цена
Продавец WCN
Дата 18 мая 1996
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1555 "Гданьск" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Дукат 1555 "Гданьск" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена
Польша Дукат 1555 "Гданьск" на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша Дукат 1555 "Гданьск" на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1555 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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