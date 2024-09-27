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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1555 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1555 Гданьск
Средняя цена 36000 $
Продажи
0 13

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 грош 1555 Литва
Средняя цена 560 $
Продажи
0 54
Аверс
Реверс
Полугрош (1/2 гроша) без года (1545-1572) Литва
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
Полугрош (1/2 гроша) 1555 Литва
Средняя цена 75 $
Продажи
0 47
Аверс
Реверс
Денарий 1555 Литва
Средняя цена 45 $
Продажи
0 80
Аверс
Реверс
Денарий 1555 Эльблонг
Средняя цена 100 $
Продажи
1 87
Аверс
Реверс
Денарий 1555 Гданьск
Средняя цена 85 $
Продажи
0 85
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