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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Денарий 1555 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд II Август)

Аверс монеты - Денарий 1555 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август Реверс монеты - Денарий 1555 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,36 гр
  • Диаметр 11 - 12,5 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд II Август
  • Номинал Денарий
  • Год 1555
  • Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (85)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1555 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 129 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1500 PLN. Торги состоялись 18 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 25 июля 2024
Сохранность VF
Цена
106 $
Цена в валюте аукциона 420 PLN
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 520 PLN
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1555 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Денарий 1555 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1555 "Гданьск" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша Денарий 1555 "Гданьск" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1555 "Гданьск" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Польша Денарий 1555 "Гданьск" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1555 "Гданьск" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша Денарий 1555 "Гданьск" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Продавец WCN
Дата 24 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1555 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Денарий 1555 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1555 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Денарий 1555 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Денарий 1555 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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