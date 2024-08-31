Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Денарий 1555 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд II Август)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,36 гр
- Диаметр 11 - 12,5 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд II Август
- Номинал Денарий
- Год 1555
- Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (85)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1555 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 129 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1500 PLN. Торги состоялись 18 ноября 2023.
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
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Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
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Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
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Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность XF
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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