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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Денарий 1555 года "Эльблонг" (Польша, Сигизмунд II Август)

Аверс монеты - Денарий 1555 года "Эльблонг" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август Реверс монеты - Денарий 1555 года "Эльблонг" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,36 гр
  • Диаметр 12 - 13 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд II Август
  • Номинал Денарий
  • Год 1555
  • Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
  • Монетный двор Эльблонг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (87)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1555 года "Эльблонг". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 121 проданному на аукционе WDA - MiM за 1700 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Денарий 1555 "Эльблонг" на аукционе Russiancoin - July 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность XF
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Польша Денарий 1555 "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Денарий 1555 "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 85 PLN
Польша Денарий 1555 "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Денарий 1555 "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1555 "Эльблонг" на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1555 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Денарий 1555 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Денарий 1555 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Денарий 1555 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Денарий 1555 "Эльблонг" на аукционе Russiancoin - May 16, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1555 "Эльблонг" на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1555 "Эльблонг" на аукционе Russiancoin - March 21, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Денарий 1555 "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Денарий 1555 "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность AU
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Польша Денарий 1555 "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Денарий 1555 "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF
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Польша Денарий 1555 "Эльблонг" на аукционе Russiancoin - February 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Продавец WCN
Дата 1 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1555 "Эльблонг" на аукционе Russiancoin - January 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Продавец WCN
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Где купить?
Польша Денарий 1555 "Эльблонг" на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
К аукциону

Где продать?

Для продажи Денарий 1555 "Эльблонг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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