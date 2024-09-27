Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Денарий 1555 года "Эльблонг" (Польша, Сигизмунд II Август)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,36 гр
- Диаметр 12 - 13 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд II Август
- Номинал Денарий
- Год 1555
- Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
- Монетный двор Эльблонг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (87)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1555 года "Эльблонг". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 121 проданному на аукционе WDA - MiM за 1700 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2023.
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Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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