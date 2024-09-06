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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Денарий 1555 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)

Аверс монеты - Денарий 1555 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август Реверс монеты - Денарий 1555 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,3 гр
  • Диаметр 11 - 13 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд II Август
  • Номинал Денарий
  • Год 1555
  • Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (80)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1555 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 545 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 1450 PLN. Торги состоялись 9 апреля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (3)
Польша Денарий 1555 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Денарий 1555 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Продавец WCN
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 85 PLN
Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1555 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Польша Денарий 1555 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1555 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Польша Денарий 1555 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1555 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Денарий 1555 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1555 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Денарий 1555 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Денарий 1555 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Денарий 1555 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Денарий 1555 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Денарий 1555 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1555 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Денарий 1555 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1555 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Польша Денарий 1555 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1555 "Литва" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша Денарий 1555 "Литва" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1555 "Литва" на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1555 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Денарий 1555 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1555 "Литва" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Польша Денарий 1555 "Литва" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Денарий 1555 "Литва" на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Денарий 1555 "Литва" на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Денарий 1555 "Литва" на аукционе Numisbalt - February 18, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Денарий 1555 "Литва" на аукционе Numisbalt - February 18, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Денарий 1555 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша Денарий 1555 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Денарий 1555 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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