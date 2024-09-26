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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полугрош (1/2 гроша) 1555 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)

Аверс монеты - Полугрош (1/2 гроша) 1555 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август Реверс монеты - Полугрош (1/2 гроша) 1555 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,25 гр
  • Диаметр 19 - 20,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд II Август
  • Номинал Полугрош (1/2 гроша)
  • Год 1555
  • Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (47)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полугрош (1/2 гроша) 1555 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 572 проданному на аукционе Numisbalt за 195 EUR. Торги состоялись 8 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (4)
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  • Wójcicki (1)
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1555 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1555 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
129 $
Цена в валюте аукциона 520 PLN
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1555 "Литва" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
211 $
Цена в валюте аукциона 195 EUR
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1555 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1555 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1555 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1555 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1555 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1555 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1555 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1555 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1555 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1555 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1555 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1555 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1555 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1555 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1555 "Литва" на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1555 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1555 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1555 "Литва" на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1555 "Литва" на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1555 "Литва" на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1555 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1555 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность UNC
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1555 "Литва" на аукционе Katz - December 22, 2022
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 24 ноября 2022
Сохранность XF
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1555 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1555 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1555 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1555 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?

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