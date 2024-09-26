Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полугрош (1/2 гроша) 1555 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,25 гр
- Диаметр 19 - 20,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд II Август
- Номинал Полугрош (1/2 гроша)
- Год 1555
- Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (47)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полугрош (1/2 гроша) 1555 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 572 проданному на аукционе Numisbalt за 195 EUR. Торги состоялись 8 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
129 $
Цена в валюте аукциона 520 PLN
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?
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