Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1555 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,52 гр
- Диаметр 23,5 - 25 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд II Август
- Номинал 1 грош
- Год 1555
- Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (54)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1555 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 98 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 11500 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2020.
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Дата 8 февраля 2023
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Дата 13 ноября 2022
Сохранность AU53 NGC
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Дата 18 марта 2022
Сохранность XF
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