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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1555 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)

Аверс монеты - 1 грош 1555 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август Реверс монеты - 1 грош 1555 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,52 гр
  • Диаметр 23,5 - 25 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд II Август
  • Номинал 1 грош
  • Год 1555
  • Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (54)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1555 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 98 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 11500 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2020.

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Польша 1 грош 1555 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша 1 грош 1555 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
2228 $
Цена в валюте аукциона 9000 PLN
Польша 1 грош 1555 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1555 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
212 $
Цена в валюте аукциона 850 PLN
Польша 1 грош 1555 "Литва" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1 грош 1555 "Литва" на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1 грош 1555 "Литва" на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1 грош 1555 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша 1 грош 1555 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1555 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша 1 грош 1555 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1555 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Польша 1 грош 1555 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1555 "Литва" на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Польша 1 грош 1555 "Литва" на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1555 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша 1 грош 1555 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
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Польша 1 грош 1555 "Литва" на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1 грош 1555 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - November 21, 2021
Польша 1 грош 1555 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - November 21, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 грош 1555 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 1 грош 1555 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1555 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 1 грош 1555 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1555 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 1 грош 1555 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1555 "Литва" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша 1 грош 1555 "Литва" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1555 "Литва" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша 1 грош 1555 "Литва" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность XF
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Польша 1 грош 1555 "Литва" на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1555 "Литва" на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1 грош 1555 "Литва" на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1555 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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