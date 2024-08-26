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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1561 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)

Аверс монеты - Дукат 1561 года "Литва" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд II Август Реверс монеты - Дукат 1561 года "Литва" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд II Август

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд II Август
  • Номинал Дукат
  • Год 1561
  • Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1561 года "Литва". Это золотая монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1010 проданному на аукционе MDC Monaco за 90000 EUR. Торги состоялись 29 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • MDC Monaco (1)
Польша Дукат 1561 "Литва" на аукционе MDC Monaco - October 29, 2020
Продавец MDC Monaco
Дата 29 октября 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Где продать?

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