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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1561 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1561 Литва
Средняя цена 110000 $
Продажи
0 1

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Полугрош (1/2 гроша) без года (1545-1572) Литва
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
Полугрош (1/2 гроша) 1561 Литва
Средняя цена 25 $
Продажи
1 376
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