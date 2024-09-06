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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1552 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд II Август)

Аверс монеты - Дукат 1552 года "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд II Август Реверс монеты - Дукат 1552 года "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд II Август

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд II Август
  • Номинал Дукат
  • Год 1552
  • Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1552 года "Гданьск". Это золотая монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2144 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 7250 USD. Торги состоялись 5 декабря 2000.

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Польша Дукат 1552 "Гданьск" на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Дукат 1552 "Гданьск" на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Дукат 1552 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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