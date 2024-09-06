Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1552 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд II Август)
Фотография: Classical Numismatic Group, LLC
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд II Август
- Номинал Дукат
- Год 1552
- Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1552 года "Гданьск". Это золотая монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2144 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 7250 USD. Торги состоялись 5 декабря 2000.
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