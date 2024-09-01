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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1552 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1552 Гданьск
Средняя цена
Продажи
0 1

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Полугрош (1/2 гроша) без года (1545-1572) Литва
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
Полугрош (1/2 гроша) 1552 Литва
Средняя цена 80 $
Продажи
0 94
Аверс
Реверс
Шеляг 1552 Гданьск
Средняя цена 490 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
Денарий 1552 Литва
Средняя цена 75 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
Денарий 1552 Эльблонг
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Денарий 1552 Гданьск
Средняя цена 370 $
Продажи
0 20
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