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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полугрош (1/2 гроша) 1552 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)

Аверс монеты - Полугрош (1/2 гроша) 1552 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август Реверс монеты - Полугрош (1/2 гроша) 1552 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,25 гр
  • Диаметр 19 - 20,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд II Август
  • Номинал Полугрош (1/2 гроша)
  • Год 1552
  • Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (94)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полугрош (1/2 гроша) 1552 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 35 проданному на аукционе Numedux Krzysztof Łukasik за 1500 PLN. Торги состоялись 14 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1552 "Литва" на аукционе Russiancoin - July 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1552 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1552 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 280 PLN
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1552 "Литва" на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1552 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1552 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
299 $
Цена в валюте аукциона 1200 PLN
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1552 "Литва" на аукционе Russiancoin - May 16, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1552 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1552 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1552 "Литва" на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1552 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1552 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1552 "Литва" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1552 "Литва" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1552 "Литва" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1552 "Литва" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1552 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1552 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1552 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1552 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1552 "Литва" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1552 "Литва" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1552 "Литва" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1552 "Литва" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1552 "Литва" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1552 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1552 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1552 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1552 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1552 "Литва" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1552 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1552 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1552 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1552 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
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