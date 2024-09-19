Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полугрош (1/2 гроша) 1552 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,25 гр
- Диаметр 19 - 20,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд II Август
- Номинал Полугрош (1/2 гроша)
- Год 1552
- Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (94)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полугрош (1/2 гроша) 1552 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 35 проданному на аукционе Numedux Krzysztof Łukasik за 1500 PLN. Торги состоялись 14 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 280 PLN
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность UNC
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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